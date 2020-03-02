الاتحاد العربي يُحفز الجماهير بالمجان والهدايا

المواطن - مروة نبيل

حفز الاتحاد العربي لكرة القدم الجماهير لحضور مباراة السنغال ضد تونس، في نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا.

وقال الاتحاد العربي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “دعوة عامة لكافة الجماهير الرياضية بالمنطقة الشرقية: نسعد بحضوركم للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب.. أهلًا وسهلًا بكم، الدخول مجانًا و20 جوال آيفون هدية”.

ويلعب منتخب السنغال ضد تونس في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، يوم الأربعاء المقبل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

وتأهل منتخب تونس إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب بعد الفوز على المغرب برباعية في الدور نصف النهائي، فيما صعد المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح.

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