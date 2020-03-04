الاتحاد يسعى لمواصلة انتفاضته ضد الحزم

المواطن - مروة نبيل

يسعى الاتحاد لمواصلة انتفاضته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز ضد الحزم خلال مباراة الغد.

انتفاضة الاتحاد

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في استعادة نغمة الانتصارات مؤخرًا، حيث قاده المدرب الجديد، البرازيلي فابيو كاريلي لتحقيق فوز عريض بخماسية على الشباب في الجولة الماضية، ما يزيد صعوبة مباراته ضد الحزم.

ولم تقتصر انتفاضة الاتحاد مع كاريلي على الفوز فقط، بل ظهر العميد بمستوى مغاير مع المدرب البرازيلي، حيث يُقدم أداءً مميزًا دفاعيًا وهجوميًا، كما استعاد اللاعبين الروح التي غابت عنهم هذا الموسم.

الحزم ضد الاتحاد

ويلعب الحزم ضد الاتحاد عند الساعة 6:45 مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الحزم في الرس، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الحزم ضد الاتحاد المقبلة، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع العميد صاحب المركز الـ12.

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