البحرين تعلن خروج 30 حالة من حجر كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في البحرين خروج 30 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة إن عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 68 شخصًا بعد خروج 38 شخصًا في وقت سابق.

وكانت وزارة الصحة دعت أمس القادمين من إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم وتسجيل موعد للفحص من خلال موقع وزارة الصحة.

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