التحلية توقع 4 اتفاقيات بقيمة 923.4 مليون ريال

المواطن - الرياض

وقعت مؤسسة التحلية 4 اتفاقيات مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة السعودية للكهرباء وذلك لتغذية أحمال التحلية في الشقيق، رأس الخير، عرفات، ورابغ، بتكلفة تقديرية تصل إلى 923.4 مليون ريال.

وقع الاتفاقية من الجانبين، المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، محافظ التحلية والمهندس إبراهيم بن فهد الجربوع، الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء.

وتقدر الأحمال الإجمالية لمشاريع التحلية الأربعة بـ 537.7 م.ف.أ، ويشمل نطاق العمل إنشاء محطة مركزية جهد 380/132 ك.ف، وتوسعة محطتين مركزيتين بإضافة محولين جهد 380/13.8 ك.ف لكل محطة، وإنشاء محطتين فرعيتين جهد 132/13.8 ك.ف، وربطها بالشبكة الكهربائية.

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