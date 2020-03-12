التعليم تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا.. تقنين المناسبات لأكثر من 50 شخصًا

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة التعليم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (COVID-19)؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن هذه الإجراءات تشمل ما يلي:
– تقنين المناسبات الاجتماعية والثقافية والرياضية خصوصًا التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 شخصًا.
– تجنب المصافحة مؤقتًا.
– عدم السفر إلى الدول التي أعلن حظر السفر إليها.
– نشر ثقافة المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.
– متابعة الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
– إيقاف جميع المشاركات الخارجية لمنسوبي قطاعات الوزارة إلا في الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الجهة.
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