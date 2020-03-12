التعليم تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا.. تقنين المناسبات لأكثر من 50 شخصًا
تجنب المصافحة وإيقاف جميع المشاركات الخارجية

التعليم تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا.. تقنين المناسبات لأكثر من 50 شخصًا

2020/03/12
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (COVID-19)؛ حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن هذه الإجراءات تشمل ما يلي:

– تقنين المناسبات الاجتماعية والثقافية والرياضية خصوصًا التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 شخصًا.

– تجنب المصافحة مؤقتًا.

– عدم السفر إلى الدول التي أعلن حظر السفر إليها.

– نشر ثقافة المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

– متابعة الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

– إيقاف جميع المشاركات الخارجية لمنسوبي قطاعات الوزارة إلا في الضرورة القصوى وبموافقة رئيس الجهة.

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :