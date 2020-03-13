التعليم: لا صحة لاعتماد درجات الفصل الأول كمحصلة نهائية للنجاح بجميع المراحل

المواطن - الرياض

نفت وزارة التعليم ما يتم تداوله حول اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول كمحصلة نهائية لنجاح الطلاب في جميع المراحل.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، إبتسام الشهري، في تغريدة لها عبر تويتر، استمرار الوزارة في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بُعد، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها، متمنية للجميع الصحة والسلامة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التعليم: إنه منذ اليوم الأول لقرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ وحتى إشعار آخر- كإجراء احترازي لا يدعو للقلق بسبب تداعيات فيروس كورونا؛ تم تقديم بدائل متنوعة للرحلة التعليمية للطلاب والطالبات لتقليص أي فاقد تعليمي، حيث تم توفير البدائل المناسبة عن بعد من خلال عدة خيارات تقدمها المدرسة الافتراضية في أي وقت وفي أي مكان، وفق جداول دراسية معلنة، ويختار الطالب الوسيلة المناسبة لإمكاناته، وظروف الاتصال المحيطة به، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في أي وقت وبأي وسيلة، بما يتحقق معه استكمال الرحلة التعليمية للطالب دون انقطاع.

وكشفت وزارة التعليم أن المدرسة الافتراضية تضم 19 قناة من قنوات عين (ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوی بنظاميه ومساراته كافة)، يتناوب على تقديمها ICV معلمة لشرح || مادة يوميا، وذلك على تردد عربسات 37ع | عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة، 3:12 ظهرًا، ويعاد مسجلًا طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا، كما تقدم بوابة عين الإثرائية هنا دروس بشكل افتراضي مع معلمين، وخدمة الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، كذلك تقدم “بوابة المستقبل” هنا للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت، من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم وتتيح وزارة التعليم أدوات جديدة للمدرسة الافتراضية من خلال منظومة التعليم الموحدة هنا تعطي الطالب خيارات أخرى لتلقي دروس عين والجانب الإثرائي المتعلق بها، بدون إلزام أو تسجيل للحضور، حيث تقوم الوزارة بإرسال الرسائل الإرشادية للمستهدفين من طلاب ومعلمين للدخول إلى المنظومة والاستفادة من عناصرها التعليمية.

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