التقاعد تدشن حساب العناية بالعملاء على تويتر

المواطن - الرياض

برعاية كريمة من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد بن طلال النحاس، دشنت المؤسسة حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @ PPA_Care .

وسيقوم الحساب بتلقي كافة الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عليها والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قِبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، والتفاعل مع كافة التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 ليلًا.