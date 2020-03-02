التوجيهات الشرعية للتعامل مع كورونا في خطبة الجمعة المقبلة

المواطن - الرياض

وجّه وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 11/ 7/ 1441هـ للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، ومنها كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة: إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليًّا في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

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