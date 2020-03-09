الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية

المواطن - الرياض

أعلنت عمادة الموارد البشرية بالجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين، في مختلف كليات وفروع الجامعة وذلك وفقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة. أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج). أن تكون الشهادة (انتظام أو تعليم مدمج) في جميع المراحل الدراسية. ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 34 سنة وذلك وفقًا لنص لائحة الابتعاث. أن يكون التقدير العام جيد جدًا فما فوق في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه “إن وجد”. أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس. يستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية، حيث يمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الصحية والمصنفة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. أن يكون المتقدم على الوظائف الصحية مصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يشترط للمتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك) إتقان اللغة الإنجليزية بحيث تكون الدراسة باللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (6.0) في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP وأن لا بكون قد مضى عليها أكثر من سنتين. *ويستثنى من شرط اللغة المتقدمين على (القانون ، العلوم الإنسانية “لغة عربية”) يفضل للمتقدم على وظيفة محاضر إجادته للغة الإنجليزية. أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية “لغة عربية” حاصلًا على المؤهل في النحو والصرف. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي. أن يجتاز المتقدم اختبار البلاك بورد المُعد من قبل الجامعة. لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

ملاحظات عامة:

لا يسمح التقديم على الوظيفة في أكثر من فرع.

المفاضلة للمتقدمين على الوظائف مستقلة في كل فرع من فروع الجامعة.​

الوظيفة المقدم عليها مخصصة للفرع ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة​.

الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.​​

– للاطلاع على التخصصات المتاحة (اضغط هنا)

التقديم :

متاح الآن وينتهي يوم الخميس 17\07\1441هـ الموافق 12\03\2020م عند الساعة 2:00 ظهرًا.

يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا فقط وذلك من خلال موقع الجامعة الرسمي على الرابط التالي: اضغط هنــا

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