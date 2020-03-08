الجبلي الأكثر صناعة للأهداف في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل النجم يوسف الجبلي تألقه مع الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وكشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مرور 21 جولة، وتصدر يوسف الجبلي القائمة، بعدما صنع 11 هدفًا.

وجاء المغربي إدريس فتوحي في المركز الثاني بالقائمة، بعدما قام بصناعة 9 أهداف مع الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه مواطنه نور الدين أمرابط، حيث صنع 8 أهداف مع النصر هذا الموسم.

وقام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الأسترالي كريغ غودوين بصناعة 7 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع نجم فريق الفيحاء، البرتغالي أرسينيو مارتينيز.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر