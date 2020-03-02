الجمارك السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة وبرنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف لحملة درجة البكالوريوس ، للعمل وفق المسميات التالية :
1 – موظف أمن وحماية
- سعودي الجنسية.
- شهادة الثانوية العامة ( كحد أدنى).
- العمر لا يزيد عن 28 سنة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك.
- لائقًا صحيًا وبدنيًا وفقًا للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية.
2 – برنامج أمين ( برنامج تدريبي في منافذ الهيئة للجمارك منتهي بالتوظيف)
- مدة البرنامج 12 شهراً
- سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد) في أي تخصص ذو علاقة بالبرنامج.
- العمر لا يزيد عن 30 سنة
- الإلمام باللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثًا وقراءة).
- اجتياز المقابلة الشخصية وإكمال متطلبات التدريب الأخرى.
- اجتياز الفحص الطبي.
– المميزات:
- راتب شهري.
- التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية.
- تأمين طبي للموظف وأسرته.
- تأمين طبي للوالدين.
– ملاحظات عامة:
- لن يتم النظر لأي مرشح لا يستوفي جميع المتطلبات.
- سيتم إبعاد أي مرشح يقوم بإدخال معلومات غير صحيحة.
- قبول العمل بأي منفذ من منافذ المملكة شرط أساسي لدخول البرنامج.
- في حال اكتمال العدد المطلوب سيتم الاحتفاظ ببقية المرشحين للوظائف المستقبلية.
- البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الأساسية التي سيتم استخدامها.
– التقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).
اترك تعليقاً