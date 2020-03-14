الجيش العراقي يطالب القوات الأمريكية والأجنبية بالانسحاب

طالب الجيش العراقي القوات الأمريكية والأجنبية بسرعة الانسحاب وفقاً لقرار البرلمان العراقي.
يأتي ذلك فيما أكد مسؤولان أمنيان عراقيان أن وابلاً من الصواريخ أصاب معسكر التاجي خلال الساعات الماضية، وهي المرة الثانية التي تتعرض فيها القاعدة التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لهجوم هذا الأسبوع. وتحدث المسؤولان، السبت، بشرط عدم الكشف عن اسميهما التزاماً باللوائح.
وقال المسؤولان إن أكثر من عشرة صواريخ سقطت داخل القاعدة، بعضها أصاب مناطق التحالف بينما سقط البعض الآخر على مدرج تستخدمه القوات العراقية.
وكان الهجوم غير عادي لأنه وقع خلال النهار. وعادة ما وقعت الاعتداءات السابقة على القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية خلال الليل.
وذكرت مصادر مطلعة أن القصف استهدف الجانب العراقي من قاعدة التاجي، وفقاً لـ”العربية”.
وأضافت المصادر أنه تم العثور داخل مرآب على منصة إطلاق الصواريخ في منطقة أم العظام في بغداد وألقي القبض على صاحب المرآب وجرى إحالة جميع منتسبي نقطة التفتيش القريبة من المكان إلى التحقيق.
وذكرت العمليات المشتركة إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي في استهداف القاعدة.
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