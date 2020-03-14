الجيش العراقي يطالب القوات الأمريكية والأجنبية بالانسحاب

وقال المسؤولان إن أكثر من عشرة صواريخ سقطت داخل القاعدة، بعضها أصاب مناطق التحالف بينما سقط البعض الآخر على مدرج تستخدمه القوات العراقية.

وكان الهجوم غير عادي لأنه وقع خلال النهار. وعادة ما وقعت الاعتداءات السابقة على القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية خلال الليل.

وذكرت مصادر مطلعة أن القصف استهدف الجانب العراقي من قاعدة التاجي، وفقاً لـ”العربية”.

وأضافت المصادر أنه تم العثور داخل مرآب على منصة إطلاق الصواريخ في منطقة أم العظام في بغداد وألقي القبض على صاحب المرآب وجرى إحالة جميع منتسبي نقطة التفتيش القريبة من المكان إلى التحقيق.

وذكرت العمليات المشتركة إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي في استهداف القاعدة.

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