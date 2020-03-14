الخبير البيئي كماس لـ”المواطن”: ٨ وصايا لمواجهة مخاطر عاصفة التنين

المواطن - محمد داوود- جدة

حذر الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن كماس من التعرض لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها معظم مناطق السعودية.

وقال كماس لـ”المواطن” إن موجة التنين التي تتسم بحدوث عواصف ترابية وهطول أمطار غزيرة وانعكاسات مناخية أخرى قد تؤثر على صحة الفرد إذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمة.

ودعا الخبير البيئي إلى التزام المنزل إذا لم تكن هناك ضرورة للخروج، وعدم التواجد في الميدان في حالة هطول أمطار أو وجود أتربة مثارة، وتجنب قيادة السيارة على الطرق التي تشهد أمطاراً شديدة أو عواصف ترابية تجنباً للحوادث، وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية في حال التواجد خارج البيت تجنباً لحدوث أي صواعق (لا قدر الله)، تجنب استخدام الجوال عند هطول أمطار قوية أو وجود الرعد.

وتابع كماس “ينصح مرضى الربو وحساسية الصدر بتجنب الخروج من المنزل تفادياً لإثارة الشعب الهوائية، تغطية فتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول ذرات الأتربة والغبار، استخدام تكييف السيارة عند وجود الغبار وعدم استنشاق الهواء الخارجي بفتح النوافذ”.

وختم د. كماس بقوله: “إن منخفض التنين يعتبر أقوى المنخفضات التي تتعرض لها دول الشرق الأوسط، وهو مصنف من الدرجة الثالثة، وأطلق عليه النشطاء “منخفض التنين” أو “منخفض القرن”، وناجم عن التقاء منخفضين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط”.

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