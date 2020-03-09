الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف للرجال والنساء
لحملة الثانوية العامة

الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

2020/03/09
الساعة 9:13 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة من الرجال والنساء في المدينة المنورة، مكة المكرمة وفق التفاصيل التالية:

1 – ممثلة خدمة عملاء -Female – Customer Services Agent – المدينة المنورة – للنساء

الثانوية العامة كحد أدنى
إجادة استخدام الحاسب
مهارات في التواصل واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية
لا يشترط الخبرة
2 – ممثل السلامة والجودة والأمن – Safety, Quality & Security – Representative – مكة المكرمة – للرجال

الثانوية العامة كحد أدنى
إجادة الحاسب الآلي
إجادة اللغة الإنجليزية
معرفة باستخدام برامج التصميم والشبكات الاجتماعية
لا يشترط الخبرة

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :