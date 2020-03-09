الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

المواطن - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة من الرجال والنساء في المدينة المنورة، مكة المكرمة وفق التفاصيل التالية:
1 – ممثلة خدمة عملاء -Female – Customer Services Agent – المدينة المنورة – للنساء
الثانوية العامة كحد أدنى
إجادة استخدام الحاسب
مهارات في التواصل واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية
لا يشترط الخبرة
2 – ممثل السلامة والجودة والأمن – Safety, Quality & Security – Representative – مكة المكرمة – للرجال
الثانوية العامة كحد أدنى
إجادة الحاسب الآلي
إجادة اللغة الإنجليزية
معرفة باستخدام برامج التصميم والشبكات الاجتماعية
لا يشترط الخبرة
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ).
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