الخطوط الجوية الأمريكية توقف الرحلات إلى ميلانو الإيطالية

المواطن - متابعة

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية وقف الرحلات من مطار “ميامي” الدولي ومطار “جي إف كيه” في نيويورك إلى مدينة ميلانو بإيطاليا، وذلك على خلفية تفشى فيروس كورونا الجديد.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن عملية وقف الرحلات الجوية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، وسيتم استئنافها في 25 أبريل المقبل.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس السبت، فرض قيود جديدة على السفر من وإلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وذلك في ضوء تفشى فيروس كورونا “كوفيد-19″، لاسيما في الدول الثلاث، التي باتت تعد بؤرا جديدة لانتشار الفيروس مع الارتفاع الجديد في عدد الحالات المصابة في كل منها.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن أول وفاة لحالة مصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حظر السفر المطبق حالياً على إيران سيمتد ليشمل الأجانب الذين كانوا هناك خلال 14 يوماً سابقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، فيما رفعت وزارة الخارجية من مستوى تحذيرها للأمريكيين من السفر للمناطق المضارة من تفشى الفيروس في إيطاليا وكوريا الجنوبية، حسب ما أوردت صحيفة “واشنطن بوست” عبر موقعها الإلكتروني.

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