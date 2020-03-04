الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فما فوق
للعمل في مدينة جدة

الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فما فوق

2020/03/04
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (Specialist Aviation Admin/ مشرف طيران متخصص) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في مدينة جدة وفق التفاصيل التالية:

الوصف الوظيفي:

  • مساعدة ودعم عمليات إدارة معايير الطيران والمشاركة في تحقيق أهدافها.
  • يتم العمل تحت إشراف مباشر من خلال المساعدة في مهام وأنشطة محددة.

الشروط:

  • سعودي الجنسية.
  • المؤهل: ثانوية/ دبلوم/ درجة البكالوريوس في إدارة الطيران/ علوم الطيران/ القانون.
  • العمل في مدينة جدة.

المهارات المطلوبة:

  • التفكير التحليلي.
  • مهارات التخطيط والتنظيم.
  • مهارات الاتصال والتنسيق.
  • العمل الجماعي.
  • استخدام الحاسب الآلي.
  • إدارة الوقت.
  • معرفة السياسة والإجراءات.

طريقة التقديم:

ترفق شهادات الخبرة والدورات التدريبية والسيرة الذاتية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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