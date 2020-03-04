الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فما فوق

المواطن - جدة
أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (Specialist Aviation Admin/ مشرف طيران متخصص) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في مدينة جدة وفق التفاصيل التالية:
الوصف الوظيفي:
- مساعدة ودعم عمليات إدارة معايير الطيران والمشاركة في تحقيق أهدافها.
- يتم العمل تحت إشراف مباشر من خلال المساعدة في مهام وأنشطة محددة.
الشروط:
- سعودي الجنسية.
- المؤهل: ثانوية/ دبلوم/ درجة البكالوريوس في إدارة الطيران/ علوم الطيران/ القانون.
- العمل في مدينة جدة.
المهارات المطلوبة:
- التفكير التحليلي.
- مهارات التخطيط والتنظيم.
- مهارات الاتصال والتنسيق.
- العمل الجماعي.
- استخدام الحاسب الآلي.
- إدارة الوقت.
- معرفة السياسة والإجراءات.
طريقة التقديم:
ترفق شهادات الخبرة والدورات التدريبية والسيرة الذاتية من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
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