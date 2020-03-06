الدريهم: مدرب العدالة أقل من طموح الفريق !

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي فهد الدريهم، التونسي ناصيف البياوي المدير الفني لفريق العدالة بعد الخسارة ضد الشباب بالأمس برباعية دون رد.

وقال فهد الدريهم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “العدالة فريق ممتاز ومدرب أقل من قدرات الفريق ومن الطموح”.

ولعب العدالة ضد الشباب بالأمس على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن الليوث من تحقيق الفوز برباعية دون رد.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة من 21 مباراة، حيث فاز مرتين فقط، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 11 مواجهة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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