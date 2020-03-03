الرباط الصليبي يُنهي موسم عبدالله عطيف مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن مباريات الزعيم المتبقية هذا الموسم.

وكان عبدالله عطيف قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وغادر الملعب في الدقيقة 13.

وأوضح نادي الهلال أن عبدالله عطيف أجرى، قبل قليل، عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطعًا في الرباط الصليبي.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها، بتواجد مدير الإدارة الطبية في النادي الدكتور مبارك المطوع.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها عبدالله عطيف لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث سبق وعانى من الإصابة ذاتها موسم 2015 وغاب عن الملاعب لفترة طويلة.

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