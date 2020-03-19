الربيعة عن شكر الملك سلمان لمنسوبي قطاع الصحة: وسام على صدورنا

المواطن - الرياض

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته من توضيح للوضع الحالي، وما يمر به العالم من تحدٍ كبير يُبين لنا الإجراءات الاحترازية الحكيمة التي أقرتها المملكة، وسبقت بها كثيرًا من الدول.