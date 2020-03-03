الزعاق: خلال يومين سندخل موسم المراويح.. قصف رعدي وبرق
يستمر لمدة 60 يوماً

الزعاق: خلال يومين سندخل موسم المراويح.. قصف رعدي وبرق

2020/03/03
الساعة 11:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إننا نقترب من الدخول في فترة سحب المراويح وذلك خلال اليومين المقبلين، مبيناً أن أمطارها تُصيب مواقع معينة ولا تُنبت إلا الربيع الصيفي.

وأضاف الزعاق خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته على “تويتر”، أن موسم سحب المراويح سوف يستمر لمدة 60 يوماً أي حتى منتصف رمضان.

وتابع أن سحب المراويح تتشكل خلال نهاية فصل الربيع وأمطارها تُسبق بعصف ريح، وتكون ذات قصف رعدي ووميض برق، وفي كثير من حالاتها يصاحبها حبات البرد.

وبين خالد الزعاق أن فترة المراويح من أصعب المراحل في المنطقة بسبب كل ما يصاحبها، مشيراً إلى أنها تحمل بشائر الخير وكذلك الربيع الصيفي.

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مخاوي السيل
ضيف
مخاوي السيل

اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئاً غدقاً سحا نافعا غير ضار

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