الزهراني مستشارًا في الشؤون الإسلامية بالباحة

المواطن - الباحة

أصدر المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة، فضيلة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس، قرارًا يقضي بتكليف يوسف بن معيض الزهراني، مستشارًا بمكتب فضيلته لما تقتضيه مصلحة العمل؛ لما يتمتع به من خبرات استشارية وتثقيفية للاستفادة من خبرته في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالفرع.

يوسف الزهراني من الكفاءات المشهود لها بالجد والاجتهاد والإخلاص والتفاني في العمل بالإضافة لتميزه في مجال عمله.

وأعرب الزهراني، في تصريحات إلى “المواطن“، عن شكره وتقديره لفضيلة الشيخ مرزوق الرويس علی هذه الثقة بقوله: أشكر فضيلة الشيخ مرزوق على هذه الثقة الغالية، كما أشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والنائب على اختيار الكفاءات لتحقيق منظومة العمل لرؤية المملكة 2030، وأتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خدمة الدين وولاة أمرنا وهذا الوطن الغالي.

“المواطن” تبارك ليوسف الزهراني هذه الثقة، ونتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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