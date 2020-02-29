الزيد: لا يحق للنصر وحده المطالبة بتغيير تريساكو

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية، عبدالرحمن الزيد، على أنه لا يحق لنادي النصر وحده المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام.

وقال الزيد: “بالنسبة للبيان الذي أصدره نادي النصر، فلا يحق له بمفرده المطالبة بإقالة رئيس لجنة الحكام، الأمر يجب أن تُطالب به جميع الأندية”.

وعلّق الإعلامي وليد الفراج، تعليقًا أثار الجدل واستفز نادي النصر، وذلك بعد البيان الذي أصدره العالمي اليوم السبت، وطالب فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتغيير رئيس لجنة الحكام، الإسباني فيرناندو تريساكو.

وقال الفراج عبر حسابه في “تويتر”: “لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي حسب علمي، يُطالب نادي رسميًّا بإقالة رئيس لجنة الحكام، طبعًا من حق كل نادٍ أن يُدافع عن حقوقه وحماية مصالحه، لكنني كنت أتمنى صدور بيان تفصيلي بالأسباب حتى تكون محل نقاش إعلامي لتقييم حجم الضرر إذا كنا جميعًا نسعى لتحكيم أفضل للجميع”.

وأضاف الفراج: “المطالبة الأولى بإقالة رئيس لجنة الحكام، ستليها مطالبات من أندية أخرى حسب الوضع في الجولات المقبلة الحاسمة في الدوري، يبدو أننا سنمر في مرحلة أصعب خلال الجولات الثلاثة المقبلة، الله يعين اتحاد الكرة والرابطة”.

وكان نص بيان النصر جاء كالتالي: “نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة النصر بخطاب عاجل لإدارة اتحاد القدم تُطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي؛ لضمان عدالة المنافسة للجميع، والله الموفق”.

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