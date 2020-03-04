السنغال بطلة كأس العرب للمنتخبات

المواطن - محمد سمعه

تُوج منتخب السنغال ببطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد الفوز على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة السنغال وتونس، بضغط كبير من قبل المنتخبين؛ حيث قاتل كل منهما من أجل إحراز الهدف الأول.

وبعد معاناة، نجح منتخب السنغال في التقدم بالهدف الأول عبر اللاعب سامبا دالو بالدقيقة الخامسة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخبين، بتقدم الفريق السنغالي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السنغالي سعيه لإحراز الهدف الثاني، بينما حاول منتخب تونس تسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز السنغال باللقب.

وتأهل منتخب تونس إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا بعد فوزه على المغرب برباعية، فيما صعد المنتخب السنغالي بعد تغلبه على نظيره المصري بركلات الترجيح.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم قد أسندت مهمة إدارة مباراة تونس ضد السنغال للحكم السعودي فيصل البلوي، ويُساعده مواطنه فيصل القحطاني، والجزائري أكرم زرهوني، والحكم الرابع الجزائري لطفي بقواسة.

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