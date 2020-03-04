السنغال تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات السنغالية، مساء أمس الأربعاء، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى أربعة منذ تأكيد أول حالة إصابة يوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة السنغالية في بيان: إن الحالة الأولى التي تأكدت إصابتها (اليوم الأربعاء) امرأة عمرها 68 عامًا وهي زوجة فرنسي يبلغ من العمر 80 عامًا، من أحد ضواحي باريس. ووصل الزوجان إلى السنغال في 29 فبراير.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لامرأة بريطانية تبلغ من العمر 33 عامًا من لندن وصلت إلى السنغال في 24 فبراير.

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