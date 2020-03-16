السوق المالية تدعو لعقد الجمعيات العمومية عن بُعد

المواطن - الرياض

دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة في تداول إلى عدم الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عن بعد باستخدام وسائل التقنية وعدم الاجتماع المباشر.

وقالت الهيئة في بيان لها على لسان وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبدالله محمد بن غنام إنه في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وإشارة إلى نتائج اجتماعات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المؤكدة على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.