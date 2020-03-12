الشؤون الإسلامية: المباعدة بين الصفوف أثناء الصلوات الخمس

المواطن - الرياض

دعت وزارة الشؤون الإسلامية إلى تطبيق عدد من معايير السلامة بين المصلين لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد في المساجد.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه استمراراً في حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله فقد وجّه وزير الشؤون الإسلامية مؤقتاً بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.

كما قرر الوزير إقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفرع.

وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق إلى أنه تم تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق وتخفيض خطبة الجمعة وصلاتها إلى 15 دقيقة.