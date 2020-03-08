الشؤون الإسلامية تفتح باب التقديم على وظيفة داعية للرجال والنساء

المواطن - الرياض
دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالاً / ونساء) بمختلف مناطق المملكة، أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الإلكتروني عبر الرابط: (اضغط هنا) ، ابتداءً من الأحد 13 / 7 / 1441 هـ.
وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي:
– الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد.
– أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل وزارة التعليم.
– حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
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