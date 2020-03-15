الشؤون الإسلامية تقلص حضور موظفيها للنصف وتمنع استقبال المراجعين

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا سواء على صعيد المساجد والجوامع أو على صعيد المباني التابعة للوزارة.
وقال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة تجاه منع انتشار فيروس كورونا، فقد أصدرت اليوم قرارًا بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.
كما تضمن القرار خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بُعد، والبدء بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضورًا وانصرافًا، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليوميين متتاليين على أن تتولى كل ” وكالة – إدارة عامة – فرع – أمانة ” ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل وخدمة المواطنين تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها السامية، سائلًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية.
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