الشؤون الإسلامية تقلص حضور موظفيها للنصف وتمنع استقبال المراجعين

كما تضمن القرار خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة ٥٠٪ على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بُعد، والبدء بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضورًا وانصرافًا، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليوميين متتاليين على أن تتولى كل ” وكالة – إدارة عامة – فرع – أمانة ” ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل وخدمة المواطنين تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها السامية، سائلًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يمتع الجميع بالصحة والعافية.

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