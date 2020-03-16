الصحة العالمية: اعزلوا المصابين لاحتواء كورونا

وأضاف أن الدول التي نجحت في احتواء الوباء مثل الصين وسنغافورة حققت ذلك عبر تخصيص أماكن لعزل المصابين، وأحيانا كان العزل في استادات كرة القدم أو أماكن أخرى.

وأشار إلى أن بقاء المصابين في منازلهم يعرض بقية أفراد الأسرة للإصابة، مشددا على ضرورة عزل المصابين.

وقال إنه يتعين على كل الدول التحرك لإنقاذ الأرواح وإن ذلك لن يتم سوى عبر قطع سلاسل انتقال العدوي.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أرسلت ١،٥ مليون اختبار إلى ١٢٠ دولة وتعمل مع الشركات المنتجة للاختبارات لتوفير المزيد منها بسرعة.

وقال إدهانوم إن هناك أطفالا أصيبوا بالفيروس، وأن منظمة الصحة العالمية أصدرت توجيهات وتوصيات لحماية الأطفال ورعايتهم.

ودعا إلى المساهمة في صندوق الأمم المتحدة لمكافحة كوفيد ١٩ الذي أطلق يوم الجمعة الماضي، لتمكين المنظمة من شراء اختبارات التشخيص ومعدات وقاية العاملين الصحيين وإرسالها الي الدول.

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