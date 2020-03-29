الصحة العالمية: اليمن خالية من كورونا
الوحيدة في الإقليم التي لم تسجل أي إصابات

الصحة العالمية: اليمن خالية من كورونا

2020/03/29
الساعة 11:18 مساءً
- ‎فياخبار كورونا covid19, جديد الأخبار, حصاد اليوم
2
طباعة
المواطن - واس

جددت منظمة الصحة العالمية اليوم التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ألطف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن خلال إحاطة إعلامية مباشرة عبر فيسبوك:” إنه حتى صباح هذا اليوم الأحد لم نسجل في اليمن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد”.
وأضاف المسؤول الأممي ” في الإقليم الذي نقيم فيه تبقى اليمن هي الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بالوباء العالمي”.
ودعا ألطف موساني جميع اليمنيين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد, مشيرا إلى أنه جرى التحقق من مئات الحالات المشكوك فيها بالإصابة بفيروس كورونا في اليمن، وأنه تم التأكد من خلوها جميعاً من الفيروس.

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

2
اترك تعليق

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
زكي الصوفي
ضيف
زكي الصوفي

إذا كثرت الفتن فعليكم باليمن….اللهم احفظ اليمن واهله

أعجبني0لم يعجبني  رد
1 ساعة
علي عبد الله
ضيف
علي عبد الله

اللهم احفظ اليمن وأهلها ياحي ياقيوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ اليمن وارحسها بعينك التي لا تنام ياحي ياقيوم برحمتك يا أرحم الراحمين

أعجبني1لم يعجبني  رد
15 ساعة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :