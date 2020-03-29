الصحة العالمية: اليمن خالية من كورونا

المواطن - واس

جددت منظمة الصحة العالمية اليوم التأكيد على خلو اليمن من فيروس كورونا.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ألطف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن خلال إحاطة إعلامية مباشرة عبر فيسبوك:” إنه حتى صباح هذا اليوم الأحد لم نسجل في اليمن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف المسؤول الأممي ” في الإقليم الذي نقيم فيه تبقى اليمن هي الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بالوباء العالمي”.

ودعا ألطف موساني جميع اليمنيين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد, مشيرا إلى أنه جرى التحقق من مئات الحالات المشكوك فيها بالإصابة بفيروس كورونا في اليمن، وأنه تم التأكد من خلوها جميعاً من الفيروس.