الصحة العالمية تنصح بتجنب العملات الورقية لمنع انتشار كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نصحت منظمة الصحة العالمية الناس بعدم استخدام العملات الورقية بقدر الإمكان؛ من أجل وقف انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث يمكن أن يعيش الفيروس على أسطح خاملة لفترة طويلة تكفي لإصابة مضيفين جدد.

وأخبر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية التليغراف البريطانية، أن الفيروس يمكن أن يظل خاملًا على الأوراق النقدية لعدة أيام، كما أقر بنك إنجلترا أيضًا أن الأوراق النقدية يمكن أن تحمل البكتيريا أو الفيروسات.

وتشجع منظمة الصحة العالمية المتسوقين بغسل أيديهم بعد استخدام العملات الورقية.

وعادة ما تتركز نصائح منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوقاية من الأمراض على النظافة العامة والحفاظ على المسافة بين الأشخاص الآخرين؛ حيث إن احتمال الإصابة بالفيروس يزداد من خلال لمس الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب وقضبان اليد ومفاتيح الإضاءة وسلال التسوق.

وليس من الواضح بالضبط المدة التي يمكن أن يعيشها الفيروس دون مضيف، لكنه يختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا لنوع المواد والظروف مثل درجة الحرارة والرطوبة، فعلى النحاس والصلب يستغرق نحو ساعتين تقريبًا، لكن على الكرتون أو البلاستيك يستغرق فترة أطول.

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