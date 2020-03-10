الصحة العالمية: كورونا قد لا ينتهي في الصيف

المواطن - متابعة

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا قد لا ينتهي في الصيف مثل الإنفلونزا العادية.

وقال الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: “علينا أن نفترض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، مضيفًا أنه من المأمول أن نقول، نعم إنه سيختفي مثل الإنفلونزا، حيث نأمل في أن يحدث ذلك، حيث سيكون ذلك بمثابة هبة من السماء، لكن لا يمكننا أن نفترض هذا الافتراض، وليس هناك دليل”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قدمت اليوم الثلاثاء، خريطة الدول التي وصل إليها فيروس كورونا، وعدد الإصابات في مختلف دول العالم، حيث بلغت الحالات المؤكدة 113672 إصابة على مستوى العالم، و4.012 حالة وفاة في 110 دول.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر