الصحة العالمية: مخاطر انتشار وباء كورونا مرتفعة للغاية

المواطن - متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم الأحد، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) “مرتفعة للغاية” على المستوى العالمي.

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870، بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة إلى 79 ألفًا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

كما أعلنت السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا في وقت سابق، تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات إن الحالة هي لرجل (78 عاماً) توفي صباح اليوم الأحد في مستشفى في مدينة بيرث، وكان من الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية”دايموند برينسس”، والتي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.

يُذكر أن فيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض “كوفيد- 19” -بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية- ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

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