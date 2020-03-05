الصحة تعلن أسماء المرشحين للمطابقة لوظائف طبيب أسنان مقيم

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان.

وطلبت وزارة الصحة من المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: طبيب مقيم – أسنان، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، ولمدة أسبوعين لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/03/2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم.

ودعت المرشحين إلى اصطحاب أصول الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.

وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

شهادة الامتياز.

شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

الخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.

وأشارت الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للمطابقة وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

للاطلاع على أسماء المرشحين (هنا)

للاطلاع على أسماء المرشحات​ (هنا)

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