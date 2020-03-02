الصحة تعلن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.
وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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توقعات كلام سليم لاكن انشاء الله مايصيبنا الفيروس حفظنا الله جميعا
تحصنت بذي العزه والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الباقي الدائم الذي لايموت اللهم قنى واصرف عنى الأذى إنك على كل شيء قدير ب الإجابه جدير يانعم المغيث ونعم المجبر ونعم المعيذ ونعم المولى ونعم النصير تحصنت بالله الواحد الأحد اعتصمت بالله الفرد الصمد وتوكلت على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
طيب عندي سؤال
الحين المصاب في المرض لم يتم فحصه في البحرين
يارب استر علينا ولي ما يعلقو المدارس الله يستر على كل إنسان تعبان
الله يستر على الي فيهم كورونا بس مو ينطق كارونا لي كورونا يعني لازم وو الله يدي الإيرانين 🦠
والله صادقه يا خويتي الله يحفظك
في اي مدينة هالمصاب
الله يشفيهم يا رب العالمين
الله يرحم كل متوفي يا رب العالمين 😭😭
يالله رب سترك
انتبهوا خذوا كل احتياطاتكم لانه فيروس لايرحم
إيران اللصوص جمهورية اللطامين المجوس تزرع بذور الشر والفتن..ياعلهم بالوباء والماحي
الله يكفينا شر من فيه شررر
اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسئ الأسقام
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