الصحة تعلن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران
لمواطن قادم من إيران عبر البحرين ولم يفصح بذلك عند المنفذ السعودي

الصحة تعلن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران

2020/03/02
الساعة 7:05 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.
وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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نواغ محمد معيض عيد الحربي
ضيف
نواغ محمد معيض عيد الحربي

توقعات كلام سليم لاكن انشاء الله مايصيبنا الفيروس حفظنا الله جميعا

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1 ساعة
........
ضيف
........

تحصنت بذي العزه والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الباقي الدائم الذي لايموت اللهم قنى واصرف عنى الأذى إنك على كل شيء قدير ب الإجابه جدير يانعم المغيث ونعم المجبر ونعم المعيذ ونعم المولى ونعم النصير تحصنت بالله الواحد الأحد اعتصمت بالله الفرد الصمد وتوكلت على الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

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1 ساعة
مصعب السحيباني
ضيف
مصعب السحيباني

طيب عندي سؤال

الحين المصاب في المرض لم يتم فحصه في البحرين

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2 ساعة
جوان الوجيه
ضيف
جوان الوجيه

يارب استر علينا ولي ما يعلقو المدارس الله يستر على كل إنسان تعبان

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2 ساعة
جنى السويدي
ضيف
جنى السويدي

الله يستر على الي فيهم كورونا بس مو ينطق كارونا لي كورونا يعني لازم وو الله يدي الإيرانين 🦠

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2 ساعة
لمار حسين القحطاني
ضيف
لمار حسين القحطاني

والله صادقه يا خويتي الله يحفظك

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2 ساعة
الله المستعان
ضيف
الله المستعان

في اي مدينة هالمصاب

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2 ساعة
اختكم في الله
ضيف
اختكم في الله

الله يشفيهم يا رب العالمين

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2 ساعة
اختكم في الله
ضيف
اختكم في الله

الله يرحم كل متوفي يا رب العالمين 😭😭

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2 ساعة
خالد الحارثي
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خالد الحارثي

يالله رب ‏سترك

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2 ساعة
جنا
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جنا

انتبهوا خذوا كل احتياطاتكم لانه فيروس لايرحم

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2 ساعة
Fisher
ضيف
Fisher

إيران اللصوص جمهورية اللطامين المجوس تزرع بذور الشر والفتن..ياعلهم بالوباء والماحي

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3 ساعة
محمد
ضيف
محمد

الله يكفينا شر من فيه شررر

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3 ساعة
أبو يزيد
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أبو يزيد

اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسئ الأسقام

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