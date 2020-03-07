الصحة: 26 مواطنًا بالمملكة أفصحوا عن تواجدهم بإيران

المواطن -الرياض

قدمت وزارة الصحة الشكر للمبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم السبت 26 مواطناً متواجداً حاليًا في المملكة.

وأوضحت الصحة أن هناك 95 مواطنًا متواجدًا حاليًا في إيران، و7 مواطنين متواجدين حاليًا في دول أخرى.

ودعت الصحة الجميع بالإفصاح المهلة المحددة بالاتصال على الرقم937 ومن خارج المملكة 966920005937+

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت الصحة على أنها لم تسجل حالات إضافية على الخمس حالات المعلنة سابقًا، وسيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

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