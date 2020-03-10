الصين تستعد لإعلان انتصارها على فيروس كورونا القاتل

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال مسؤولون صينيون إنهم باتوا الآن مستعدين لإعلان النصر على فيروس كورونا الذي أودى بحياة 4062 شخصًا حول العالم.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد زار اليوم ووهان لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا منها، وهي علامة كبيرة على أن بكين تعتقد أن الفيروس بات تحت السيطرة، ويأتي توقيت الزيارة خير دليل على ذلك.

زار شي اليوم مستشفى يتكون من 1000 سرير تم إنشاؤه في 10 أيام لمكافحة الفيروس الفتّاك، وجاءت زيارته في الوقت الذي أغلقت فيه سلطات ووهان جميع المستشفيات الأربعة عشرة في المدينة والتي كانت في الأصل قاعات رياضية ومراكز للمعارض، وذلك بعد أن عالجت نحو 12 ألف مريض.

يتناقض تقدم الصين بشكل صارخ مع الأزمة العالمية المتنامية، مع تزايد الحالات الآن بوتيرة أسرع في الخارج وإصدار إيطاليا قرار الحجر الصحي على مستوى البلاد، كما أن هناك أكثر من 100 دولة تحارب الآن العدوى التي أصابت أكثر من 114.4 ألف شخص على مستوى العالم.

وحثت الصحف الصينية اليوم شعبها على مواصلة جهودهم للسيطرة على المرض والوقاية منه للانتصار ضد الوباء.

وقال هوا بو، محلل سياسي من بكين، لوكالة فرانس برس إن توقيت الزيارة يشير إلى انتصار مؤقت للصين، وإشارة أن تفشي المرض تم كبحه بشكل فعال، لافتًا أن فيروس كورونا فرض ضغوطًا هائلة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو يحتاج بشدة إلى العودة إلى العمل، وتشير زيارة الرئيس الصيني إلى عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية والعمل.

ويُعتقد أن فيروس كورونا ظهر في ديسمبر في سوق يبيع الحيوانات البرية في ووهان قبل أن يتحول إلى وباء وطني ثم عالمي.

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