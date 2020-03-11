الصين تسمح للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في ووهان

المواطن - متابعة

أكدت حكومة إقليم هوبي الصيني اليوم الأربعاء أن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات‭‭ ‬‬الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضًا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

وفي سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر