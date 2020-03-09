الغرفة التجارية بجازان تعلق الحضور الجماهيري بكافة الفعاليات

المواطن - علي شيبان - جازان

أكدت غرفة جازان أنها تابعت باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد ( 19 – COVID ) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، حفظها الله، على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضافت الغرفة، في بيان لها، أنه بناءً على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقًا من حرص الغرفة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصًا في الأماكن التي تشهد تجمعًا كثيفًا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المناسبات والفعاليات والاجتماعات الخاصة بغرفة جازان وكافة اللجان النوعية وإلغاء كافة الفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه الفترة داخل الغرفة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء 1441/7/15هـ الموافق 10/ 3/ 2020م وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

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