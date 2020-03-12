الفراج يُوضح حقيقة إيقاف مباريات دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج في برنامجه الدوري مع وليد حقيقة إيقاف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وبعد سؤال وُجّه من أحد متابعي البرنامج للفراج حول حقيقة إيقاف الدوري قال الفراج: “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار والقرار سيكون سياديًا، الدوري مستمر بشكل طبيعي حتى نهاية مباريات الجولة الـ23، وسنعرف الجديد بعد يوم 9 أبريل ولكن حتى الآن الأمور طبيعية”.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت أصدرت قرارًا بتعليق الحضور الجماهيري في مباريات الدوري وجميع الفعاليات الرياضية وذلك بسبب الحرص على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

ويحتل الهلال صدارة الدوري حاليًا برصيد 51 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

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