القبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة الـ500 ريال
أحيل إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه

القبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة الـ500 ريال

2020/03/06
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

قبضت الجهات الأمنية على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، عقب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على العملة السعودية.

وأكد حساب محافظة جدة عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية بجدة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي.

ولفتت محافظة جدة إلى أنه تمت إحالة هذا الشخص إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.

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العودي
ضيف
العودي

االله يلعن الحوثي واتباعه

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1 ساعة
اب عتيق
ضيف
اب عتيق

الله يلعن ابوك يا حوثي

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1 ساعة
واحد من الناس
ضيف
واحد من الناس

انزلو و فيه أقوى العقوبات يستاهل هذا الزنجبيل المعفن

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1 ساعة
مواطن .
ضيف
مواطن .

هذا بعد اخد الحق العام يمنع من دخول المملكة العربية السعودية تماما وللمملكة كامل الاحقية في سيادة أراضي دولتها .

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1 ساعة
A. K
ضيف
A. K

وش اقول في أهل اليمن القريب والأهل هذا من شواذ وكفار اليمن ولا يمثله ابدا ولازم تموت هذه الفئه من الكافر حتى لاتعود

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2 ساعة
حسين الحربي
ضيف
حسين الحربي

خله يعفن في السجن علشان يعرف اسياده

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3 ساعة
ابوسلطان
ضيف
ابوسلطان

ياغريب خليك اديب
المفروض تحمدالله وتحافظ على رزقك الحوثي وغير الحوثي ماينفعك واترك قلة الحيا واللقافه
تستأهل ماجاءك

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4 ساعة
معين
ضيف
معين

هذا يبي له أقل شي سجن ٣٠عام ولايمثل اليمن مثل هذي الأشكال المتخلفه هم من شوهو اليمن واليمنيين

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5 ساعة
الموسى ابراهيم
ضيف
الموسى ابراهيم

هؤلاء المقيمين اليمتيين لن يحترموا البلدالذي استقبلهم وقرظروفهم ولكن فيه حكمة مصرية تقول : خيرا تعمل شرا تلقى – المفروض عليه السجن والأبعاد خروج بدون عودة وربما يوحد بيننا امثاله فالخذرمن هؤلاء واجب وطني محتم على الجنبع دام عزك وغلاك ومحبتك ياوطني الغالي

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5 ساعة
أبو الصقر
ضيف
أبو الصقر

يستاهل جالس يأكل خيرات هاذا البلد ثم يبي له الشر ظالم وظالم نفسه وخائن لبد أكل منها وحتظنته وخائن لوطنه

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5 ساعة
ابومتعب
ضيف
ابومتعب

مالهم عهد ولاميثاق هولاء حوثة
باستثنا أهل الجنوب العربي ونعم الرجال

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5 ساعة
عاش الملك
ضيف
عاش الملك

اضربوه بالنعال ها الحقير النجس لابوه لابو الحوثي الكلب

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6 ساعة
ابو فهد
ضيف
ابو فهد

مفروض اي حوثي يغادر السعوديه

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6 ساعة



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