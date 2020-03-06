القبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة الـ500 ريال

قبضت الجهات الأمنية على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، عقب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على العملة السعودية.
وأكد حساب محافظة جدة عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية بجدة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي.
ولفتت محافظة جدة إلى أنه تمت إحالة هذا الشخص إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.
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االله يلعن الحوثي واتباعه
الله يلعن ابوك يا حوثي
انزلو و فيه أقوى العقوبات يستاهل هذا الزنجبيل المعفن
هذا بعد اخد الحق العام يمنع من دخول المملكة العربية السعودية تماما وللمملكة كامل الاحقية في سيادة أراضي دولتها .
وش اقول في أهل اليمن القريب والأهل هذا من شواذ وكفار اليمن ولا يمثله ابدا ولازم تموت هذه الفئه من الكافر حتى لاتعود
خله يعفن في السجن علشان يعرف اسياده
ياغريب خليك اديب
المفروض تحمدالله وتحافظ على رزقك الحوثي وغير الحوثي ماينفعك واترك قلة الحيا واللقافه
تستأهل ماجاءك
هذا يبي له أقل شي سجن ٣٠عام ولايمثل اليمن مثل هذي الأشكال المتخلفه هم من شوهو اليمن واليمنيين
هؤلاء المقيمين اليمتيين لن يحترموا البلدالذي استقبلهم وقرظروفهم ولكن فيه حكمة مصرية تقول : خيرا تعمل شرا تلقى – المفروض عليه السجن والأبعاد خروج بدون عودة وربما يوحد بيننا امثاله فالخذرمن هؤلاء واجب وطني محتم على الجنبع دام عزك وغلاك ومحبتك ياوطني الغالي
يستاهل جالس يأكل خيرات هاذا البلد ثم يبي له الشر ظالم وظالم نفسه وخائن لبد أكل منها وحتظنته وخائن لوطنه
مالهم عهد ولاميثاق هولاء حوثة
باستثنا أهل الجنوب العربي ونعم الرجال
اضربوه بالنعال ها الحقير النجس لابوه لابو الحوثي الكلب
مفروض اي حوثي يغادر السعوديه
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