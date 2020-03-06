القبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة الـ500 ريال

المواطن - جدة
قبضت الجهات الأمنية على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، عقب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على العملة السعودية.
وأكد حساب محافظة جدة عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية بجدة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي.
ولفتت محافظة جدة إلى أنه تمت إحالة هذا الشخص إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.
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ضيف
هاذا الهين لا يمثل اليمن
نحنو في المملكه من سنوات ولانشعر في الغربه اطلاقا بلد الخير بلد العطاء حفظ الله المملكه وشعبها الكريم الشهم
ضيف
عليه من الله مايستحق . كشفه الله لخبث نيته .
ضيف
هلا
ضيف
حسبي الله ونعم الوكيل عندهم حقد وحسد لا يوصف ولايتصورة انسان عاقل
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