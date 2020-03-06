القبض على يمني وضع صورة الحوثي على عملة الـ500 ريال

قبضت الجهات الأمنية على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، عقب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على العملة السعودية.
وأكد حساب محافظة جدة عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية بجدة قبضت على مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة 500 ريال سعودي.
ولفتت محافظة جدة إلى أنه تمت إحالة هذا الشخص إلى جهة الاختصاص لتطبيق العقوبات بحقه.
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سلام اول شي هذاكانه يستخف ابو الملك سلمان وكأنه يقول مااحد راح يمسكني وانا اقول انزل فيه اشدعقوبه اولاجلد ثاني قطع يده علشان يحط صوره على الفلوس وثلاث حبس وتغريم وبعدها وترحيل وانا اقول مو بعيده يكون من إخوانه الحوثيين
انا استغرب من بعض البشر يعض اليد اللي تساعده ياخي انا ماني عارف زي الاشكال هذي عنده مخ يميز اللي ينفعه من اللي يضره تحب الحوثي جاي هنا ليش يابهيمه ماتروح هناك عنده عشان بذوقك الذل والاهانه وهذا لا يمثل اليمنيين الشرفاء
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