القحطاني لنجم الهلال: ملاعبنا ستفتقد متعة كبيرة في غيابك

المواطن - مروة نبيل

دعم قائد الهلال السابق، ياسر القحطاني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله عطيف، بعدما تأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف سلامة عليك كابتن عبدالله، وبإذن الله ترجع لنا في القريب العاجل وأنت في أفضل حال.. ملاعبنا ستفتقد جزء كبير من المتعة في غيابك”.

وكان عبدالله عطيف قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وغادر الملعب في الدقيقة 13.

وأجرى اليوم عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، واتضح خلال المنظار الاستشكافي أن لديه قطعًا في الرباط الصليبي، وتم إجراء تعويض الرباط في العملية ذاتها.

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