القرار الأول من النصر بعد الخسارة من الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

اتخذ نادي النصر، القرار الأول له وذلك عقب الخسارة أمام الفيصلي اليوم بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية: إن المنسق الإعلامي لنادي النصر أبلغ مسؤول رابطة دوري المحترفين بامتناع لاعبي النصر عن إجراء أي لقاءات إعلامية بعد المباراة بسبب الخسارة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والفيصلي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث تقدم النصر سريعًا بالهدف الأول عبر البرازيلي بيتروس بالدقيقة السابعة، ثم تعادل الفيصلي عبر اللاعب إيجور روسي بالدقيقة الخامسة عشرة.

وعاد الفيصلي، وأحرز الهدف الثاني عبر اللاعب لوان غييرمي بالدقيقة الثامنة والعشرين في شباك النصر.

ولم يهنأ الفيصلي بتقدمه سريعًا، حيث نجح النصر في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا بالدقيقة الثلاثين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفيصلي من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب لوان غييرمي بالدقيقة الـ63.

وأهدر أحمد موسى فرصة تسجيل الهدف الثالث للنصر بعد ذلك، لينتهي اللقاء بفوز الفيصلي بثلاثية لهدفين.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز 34 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر عند 42 نقطة بالمركز الثاني.

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