القوات البرية الملكية تعلن عن 52 وظيفة

المواطن - الرياض

عدد (4) مطور برامج عدد (4) باحث قانوني عدد (2) باحث قانوني مساعد عدد (2) فني دعم عدد (2) فني دعم مساعد عدد (4) مترجم عدد (34) مساعد إداري

وأوضحت قيادة القوات البرية الملكية السعودية أن التقديم على تلك الوظائف سيبدأ اعتباراً من يوم (الأحد) الموافق ( 20\07\1441 هـ ) وينتهي التقديم يوم ( الخميس ) الموافق ( 24\07\1441 هـ )، علما بأن البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدمين على نظام جدارة مسؤوليتها على المتقدم نفسه ولو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول المستندات لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف .