الكويت‬⁩ تقرر إغلاق المجمعات التجارية والصالونات الرجالية والنسائية

من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي: نحن على تواصل مستمر مع جميع مواطنينا في الخارج.. وأرجو من الجميع الاطمئنان أن هناك توجيهات مباشرة وسامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بإعطاء أكبر قدر من الاهتمام والعناية والرعاية لمواطنينا في الخارج.

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