الكويت‬⁩ تقرر إغلاق المجمعات التجارية والصالونات الرجالية والنسائية

المواطن - متابعة
قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المجمعات التجارية، باستثناء مراكز المواد التموين ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
كما قررت الحكومة الكويتية إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية.
قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق المجمعات التجارية، باستثناء مراكز المواد التموين ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
كما قررت الحكومة الكويتية إغلاق الصالونات الرجالية والنسائية.
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي: نحن على تواصل مستمر مع جميع مواطنينا في الخارج.. وأرجو من الجميع الاطمئنان أن هناك توجيهات مباشرة وسامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بإعطاء أكبر قدر من الاهتمام والعناية والرعاية لمواطنينا في الخارج.
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