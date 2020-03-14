الكويت تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا 

المواطن - متابعة

سجلت وزارة الصحة الكويتية أربع حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 104 حالات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن الحالات الأربع الجديدة منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان وحالتان لمواطنين كويتيين مرتبطتان بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أكد في وقت سابق، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت إلى سبع حالات.

وأكد في تصريح له اليوم أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس.

وأوضح الصباح أن الحالتين ستنقلان إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهما من المستشفى.

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