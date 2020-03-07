الكويت تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، مساء اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، في وقت سابق، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61.

وأوقفت دولة الكويت، في وقت سابق، الرحلات الجوية مع سبع دول لمدة أسبوع؛ وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا قال فيه: إنه تقرر إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول التالية (بنجلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقد تم تسجيل حالات جديدة بالفيروس في إيران والعراق وروسيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “فيروس كورونا المستجد”، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

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