الكويت تعلن تسجيل 8 حالات مؤكدة بفيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباءً عالمياً، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن أوروبا باتت “بؤرة” كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.

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