الكويت تعلن تسجيل 8 حالات مؤكدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة
سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، 3 منها مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و3 حالات كانت مخالطة لحالات سابقة وحالة واحدة قادمة من فرنسا عن طريق الإمارات وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيران وجميعهم كويتيين، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 112 حالةً.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن كورونا بات وباءً عالمياً، لافتة إلى أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقبل يومين، أوضحت المنظمة أن أوروبا باتت “بؤرة” كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من “المستحيل” معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي.
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